FT haberi: ABD Türkiye’nin İran’dan petrol ithalat muafiyetini bugün kaldırıyor

ABD’nin Türkiye’nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkeye İran’dan petrol alımı için tanıdığı muafiyeti kaldırmak üzere olduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

ABD, İran’la yapılan ticarete yönelik tüm dünya için geçerli ambargo kararı açıklarken Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Yunanistan’a geçici olarak petrol alımında muafiyet tanımıştı. Ankara geçici muafiyetten yararlanmakla birlikte ambargoya uymayacağını dile getiriyordu.

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Amerikan Washington Post gazetesinin köşe yazarlarından Josh Rogin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 2 Mayıs’tan itibaren sekiz ülkenin muafiyetine son verileceğini 22 Nisan’da (bugün) açıklayacağını yazmıştı.

Financial Times’a konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili de Pompeo’nun açıklama yapacağını doğruluyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre haberde, ABD’nin aldığı bu kararla İran üzerindeki baskıyı artırmak istediği belirtiliyor.

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Haberde ABD’nin ay başında İran Devrim Muhafızları’nı ‘yabancı terör örgütü’ olarak tanımladığı hatırlatılarak şöyle dendi: “Üst düzey bir Amerikalı yetkili Pazar günü, ABD yönetiminin, petrol piyasalarındaki koşulların, bazı ülkelerin yaptırımlardan muaf tutulmalarına son verilmesi için artık daha uygun olduğunu söyledi. ABD’nin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle müzakereleri sürdürdüğünü de ekledi. Bu iki ülkenin, İran petrolünün piyasa dışına çıkmasının yaratacağı olumsuzlukların giderilmesine yardımcı olmaları amaçlanıyor…”

ABD’nin Avrupalı müttefiklerinin İran’la ticareti sürdürmek için bir mekanizma oluşturmaya çalıştığını hatırlatılan gazete şöyle devam etti: “Bazı ülkelerse Washington’ın kendilerine daha fazla zaman vereceğini uman bir görüntü içindelerdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta Washington gezisi sırasında yaptığı açıklamada Ankara’nın İran’a yönelik yaptırımlardan bir süre daha muaf tutulmayı ‘beklediğini’ söylemişti.”

Türkiye ABD’nin İran yaptırımlarına muafiyet tanıdığı kasım ayından ocak sonuna kadar toplam 485 bin 214 ton ham petrol ithal etti.

EPDK verilerine göre Türkiye İran’dan kasımda ham petrol ithal etmedi. Aralık ayında 104 bin ton, ocakta 381 bin 214 ton ham petrol ithal etti. Şubat verisi henüz yayımlanmadı.