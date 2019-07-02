FT: Erdoğan, Trump’ın sözlerine kendini fazla kaptırmasa iyi olur

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta G-20 Zirvesi’nde gözlemlenen yakınlığa pek aldanmamak gerektiğini, Türkiye’nin Rusya’yla vardığı S-400 anlaşmasının ABD ile Türkiye ilişkilerini felakete sürükleyebileceğini yazdı.

Fotoğraf: Fahrettin Altun

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen zirvedeki görüşmede S-400 ve F-35 konularında Türkiye’ye destek verdiğini ve yaptırım uygulamayacağını söylediğini açıklamıştı.

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FT’de yer alan haberde, “Osaka’daki neşeli havaya rağmen Türkiye ile ABD arasındaki anlaşma göz göre göre bir çarpışmaya doğru gidiyor ve tam bir enkaza dönüşebilir” ifadeleri yer aldı.

Zirvede gündeme gelen S-400 gerginliğini ele alan FT, Türkiye’nin Rusya ve ABD ile yaşadığı çıkmazların Suriye’deki gelişmelere dair izlediği ‘yamalı bohça’ politikasından kaynaklandığı yorumunda bulundu.

Haberde “Eğer Erdoğan S-400 anlaşmasından son anda vazgeçmeye kalkarsa, İdlib’de dezavantajlı konuma düşebilir. Zira Türkiye, YPG’ye karşı savaşında İdlib’de ele geçirmek istediği iki cephe hattı için Rusya’nın iznine ihtiyacı var” değerlendirmesi yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:

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“Diğer taraftan Türkiye, ABD hava kuvvetlerinin korumasında bulunan YPG hakimiyetindeki bölgeler üzerinde baskıyı artırmak istiyor. Erdoğan ABD ile ters düşerse, NATO üyeliği ya da F-35 ortaklığını tehlikeye atmakla kalmış olmayacak. Dolayısıyla Erdoğan, Trump’ın G-20 Zirvesi’ndeki dost canlısı sözlerine kendini fazla kaptırmamalı.“