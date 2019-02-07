Diken

Yaramazlara biraz batar!

FT: Erdoğan seçim yaklaştıkça ekonomik ‘hileler’e başvuruyor

İngiliz Financial Times gazetesi, yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’nin ekonomik hilelere başvurduğunu yazdı.


Gazetenin Türkiye temsilcisi Laura Pitel tarafından kaleme alınan “Erdoğan seçimler yaklaştıkça ekonomik ‘hileler’e başvuruyor” başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi.

Reklam

“Mali disiplin vaatleri, seçmenlerin moralini yükseltecek harcama seçeneklerini sınırlıyor.

Daha önceki seçimlerde işler zorlaştığında Erdoğan seçmenlere para dağıtmak konusunda neredeyse hiç tereddüt etmedi. Fakat zor bir yerel seçim yaklaşırken cumhurbaşkanı ve kurmaylarının eli kolu bağlı.

Reklam

Bu ekonomik seçim hileleri, devlet bankalarına sırtını dayamaktan, perakendecileri fiyatları aşağı çekmeye zorlamaya kadar değişiyor. Analistler bu yaklaşımın sürüp sürmeyeceği veya gergin bir cumhurbaşkanının ne pahasına olursa olsun seçimi kazanmak için eninde sonunda daha geleneksel harcama taktiklerine başvurup başvurmayacağı konusunda endişeli.”

SON HABERLER

CHP: AKP seçimlerden sonra Salda Gölü’nü betona çevirecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Salda Gölü’ne Millet Bahçesi yapılması kararına tepki göstererek AKP politikaları nedeniyle Uzungöl’ün ‘beton ormanı’ haline geldiğini söyledi ve “Salda Gölü için de aynı plan devrede” diye konuştu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...