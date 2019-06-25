FT: Erdoğan damadını ekonomiden çekmeli, halefi reform yapmalı

İngiliz gazetesi Financial Times Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadını ekonominin başından çekmesi gerektiğini ve yeni ekonomiden sorumlu bakanın reform yapmasına izin verilmesi gerektiğini yazdı.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

“İstanbul’u kaybetmek Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha etraflıca düşünmesini sağlamalı” başlıklı analizde cumhurbaşkanının sürdürülebilir büyüme ve reformlara odaklanması gerektiği vurgulandı.

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Gazetenin yazıişleri tarafından kaleme alınan analizde ’23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde AKP’nin yenilgisinin çok büyük sembolik önem taşıdığı, mart ayı anketlerine göre AKP’nin Türkiye’nin en önemli kentlerinin neredeyse hepsinde kontrolü kaybettiği’ belirtildi.

Erdoğan’ın bundan sonraki süreçte izleyeceği stratejinin kritik önem taşıdığına vurgu yapılan analizin bazı bölümleri şöyle:

“Erdoğan’ın şimdi nasıl ilerleyeceği kritik önem taşıyor. Belki içgüdüsel olarak baskısını artıracak. CHP’nin finansmanını kısmaya ya da liderlerini mahkemeye taşımaya çalışabilir. Fakat AKP’nin sorunlarının temelinde yatan ekonomik memnuniyetsizliği görmezden gelerek Türkiye’nin demokratik kurumlarını her zamankinden daha fazla baskılamak baskıyı daha da tehlikeli hale getirir.

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Daha akıllıca bir tepki Erdoğan’ı en başta başarıya götüren sürdürülebilir büyüme ve istihdam yaratmaya dönmek olurdu. Bu da yüksek faizin enflasyonu tetiklediği inancı gibi sıradışı fikirlerin bırakılması, ekonominin başından damadı Berat Albayrak’ı alınması ve halefine yapısal reformları yapabileceği alan verilmesi anlamına geliyor. Ayrıca Batı ile ilişkileri yeniden inşa etmek – Rusya’dan hava savunma füzelerini alması nedeniyle ilişkiler daha da kötü bir noktaya gitmek üzere – ve otokratik eğilimleri gevşetmek anlamına geliyor.

Bu uzak bir ihtimal gibi görünüyor olabilir. Ama Erdoğan geçmişte kendi çıkarına hizmet ediyorsa uzlaşmaya veya U-dönüşü yapmaya hazır oldu. Tekrar aynısını yapması için en uygun zaman. Eğer yapmazsa, gücünün başladığı İstanbul’daki sonuç, Türk siyasetindeki uzun yıllardır süren hükmünün sonunun başlangıcı olabilir.”