FT: Erdoğan ekonomiyi aile meselesi yaptı

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığı atanmasıyla, piyasaların en korktuğu şeyin gerçekleştiğni belirterek “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan ekonomiyi aile meselesi yaptı” diye yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre FT, yeni sistemle birlikte Merkez Bankası başkanını atama yetkisinin cumhurbaşkanının eline geçmesinin, piyasaların güvenini sarstığını belirtti. Gazete ayrıca Erdoğan’ın, damadını ekonomiden sorumlu kişi yapmasının borsayı altüst ettiğini de yazdı: “Türk hisse senetleri dün yüzde 2,3, banka hisse senetleri ise yüzde 4 düştü. Lira da dolar karşısında kabinenin açıklanmasını izleyen saatlerde yüzde üç değer kaybetti.”

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Albayrak’ın üç yıl önce siyasete girdiği andan itibaren sadece enerji konularında söz sahibi olamayacağının belli olduğu, Erdoğan’la birlikte askeri operasyonlarla ilgili toplantılara ve yurt dışı gezilerine de katıldığı hatırlatılarak, “Ancak buna rağmen kimse Erdoğan’ın korumasındaki Albayrak’ı, ekonomik gidişat hakkındaki endişelerin zirve yaptığı bir dönemde ekonomiden sorumlu tek kişi yapacak kadar cüretkar olduğunu düşünmüyordu” dendi.

‘Tek adam yönetimi projesi tamamlandı’

FT şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan’ın tek adam yönetimi projesi tamamlandı. Erdoğan, ülkenin büyüyen ekonomik sorunlarını çözebilecek uzmanları görevlendirerek, bu gücünü akıllıca kullanabilirdi. Ama bunun yerine ilk kararnameleriyle gösterdi ki gücünü kendisinin ve yakın arkadaşlarının yerini sağlamlaştırmak, kendine has ve çoğu zaman yanlış olan ekonomik yaklaşımını uygulamak için kullanacak. Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanı olarak atanması, piyasaların tam da korktuğu şeydi.”