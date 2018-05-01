Frontex ‘salgın uyarısı’ yapar gibi: Türkiye çıkışlı sığınmacılar arttı, önlem alınsın

Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı (Frontex), son haftalarda Türkiye’den Avrupa’ya geçen sığınmacı sayısının yüzde 17 oranında arttığını belirterek önlemlerin artırılmasını talep etti.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, artışı Türkiye’ye İran, Irak ve Suriye’den daha fazla sığınmacının gelmesine bağladı.

Reklam

Frontex’in verilerine göre Akdeniz rotası üzerinden Avrupa’ya gelen sığınmacıların çoğu erkek. AB yetkilileri, Türkiye üzerinden Avrupa’ya gelenlerin yüzde 40’ını ailelerin oluşturduğunu belirtirken, Fas üzerinden gelenlerin ise neredeyse tamamının genç erkekler olduğunu aktardı.

AB’nin dış sınırlarındaki koruma önlemlerinin artırılmasını talep eden Leggeri, aynı zamanda tutarlı bir sınırdışı uygulamasının da hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. AB’nin dış sınırlarının şu anda kontrol altında olduğu bilgisini de veren Frontex direktörü, ancak göç baskısının hala yüksek olduğuna dikkat çekti.

Reklam

Leggeri, Ortadoğu’da korunmaya muhtaç hala çok sayıda kişi olduğunu, Afrika’da da Avrupa’da daha iyi bir yaşam arayan çok sayıda ekonomik göçmen bulunduğunu söyledi.

Avrupa’nın ortak bir göç ve iltica politikasına ihtiyacı olduğunu fakat Frontex’in bu konuda yetkisi bulunmadığını aktaran Leggeri, Avrupa genelinde şu anda geri gönderme kararlarının yüzde 40’ının uygulandığını ve bunun oldukça az bir oran olduğunu belirtti.