‘Friends’in Ross’u yıllar süren tartışmaya son noktayı koydu: Rachel ve Ross ara vermişti

10 sezon boyunca devam eden ve televizyon tarhinin en ünlü dizilerinden biri olan ‘Friends’te Ross karakterini canlandıran David Schwimmer hayranlarının yıllardır tartıştığı sorunun cevabını verdi.

Fotoğraf: IMDB

Dizinin üçüncü sezonunda Jeniffer Aniston’ın canlandırdığı Rachel karakteriyle ilişkisinde sorun yaşanan Ross, çiftin büyük tartışması sonrası başka bir kadınla birlikte olmuştu.

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Bunun ortaya çıkması üzerine Rachel, Ross’un kendinisi aldattığı sonucuna varmış, Ross ise ilişkilerine ara verdikleri için bunun aldatma sayılamayacağını söylemişti.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde “Ara vermiştik” cümlesi sık sık çiftin tartışmalarında dillendirilirken, hayranları da çiftin ilişkisinde ara verip vermediği konusunda ikiye bölünmüştü.

Katıldığı bir televizyon programında yeniden “Ara vermiş miydiniz” sorusu yöneltilen Schwimmer “Bu bir soru bile değil, elbette ara vermişlerdi” yanıtını verdi.

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Bu yılın başında yeniden gündeme gelen ve bu kez prensipte anlaşıldığı açıklanan ekibin yeniden bir araya geleceği özel bölümün çekimleri salgın nedeniyle ertelenmişti. Schwimmer, ağustos ortasında bu özel bölüm için ekibin bir araya gelmesinin planladığını ancak herkes güvenli hissederse çekimlerin yapılabileceğini belirterek henüz net bir tarih vermeyeceğini söyledi.