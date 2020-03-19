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Yaramazlara biraz batar!

‘Friends’in özel bölümünün çekimleri ‘corona’ yüzünden ertelendi

ABD yapımı ‘Friends’ dizisinin özel bölümünün çekimleri corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.

Fotoğraf: Arşiv

10 sezon boyunca devam eden ve büyük bir hayran kitlesi bulunan dizinin yeniden çekileceği dedikoduları sonunda geçen ay doğrulanmış, dizinin yıldızları ABD’li yapım şirketi Warner Bros’la özel bölüm için anlaşmıştı.

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Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry’nin yeniden bir araya geleceği bir saatlik özel bölümün çekimlerinin haftaya ABD’nin California eyaletindeki Burbank’te başlaması planlanıyordu.

Çekimlerin ne zaman başlayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Anlaşmaya göre bölüm mayıs ayında HBO’nun internetten yayın hizmeti HBO Max’ta yayımlanacaktı.

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Sonunda: ‘Friends’ özel bir bölüm için yeniden bir araya geliyor


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