Freud’u hatmetmiş: İlkokul mezunu, psikanalizle 25 kadını dolandırdı

Mersin’de, kendisini ‘doktor’ ve ‘akademisyen’ olarak tanıtıp ilişki yaşadığı kadınları dolandırdığı iddia edilen ilkokul mezunu Mustafa K. yakalandı. Dolandırıcı, kadınların psikolojilerini çözümleyebilmek için psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un kitaplarını okumuş.

İddiaya göre, polise giderek dolandırıldığını bildiren A.G. isimli kadın, “Kendisini akademisyen olarak tanıtan ve gönül ilişkisi yaşadığım U.A., kredi kartımdan 4 bin 399 lira para çekmiş. Sunum yapacağını söyleyip tablet bilgisayarımı da aldı. Kendisini bir daha görmedim” diye ifade verdi.

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Bunun üzerine güvenlik güçleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Dolandırıcının ilkokul mezunu Mustafa K. olduğunu tespit eden polis, şüphelinin kadınlara kendisini doktor, akademisyen ve mühendis gibi tanıtarak ilişki yaşadığı 25 kişiyi dolandırdığını ve çok sayıda sabıkası bulunduğunu saptadı.

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Freud okumuş!

Mustafa K.’nin kent merkezindeki Pozcu semtinde görüldüğü bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, şüpheliyi dolmuşta yakalayıp gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Mustafa K. hakkındaki suçlamaları kabul ederken, kadınların psikolojilerini çözümleyebilmek için psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un kitaplarını okuduğunu anlattı.

Hakkında dolandırıcılık suçundan 18 yıl dört ay kesinleşmiş hapis ve 46 bin 160 TL para cezası bulunduğu da öğrenilen Mustafa K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine konuldu.