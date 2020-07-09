Freni boşalan TIR lokantaya girdi; son anda kaçan müşteriler ölümden döndü

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde park halindeyken freni boşalan TIR lokantaya girdi. Çalışanlar ve müşteriler son anda kaçarak kurtuldu; o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Erzincan’dan Gaziantep’e giden TIR’ın şoförü Üzeyir Gündoğan, dün Pülümür ilçesinde karayolundaki bir lokantada yemek yemek için aracını park etti. Sipariş vermek üzereyken freni boşalan TIR, hareket etti. Şoför, aracına koşup durdurmaya çalıştı. Ancak TIR lokantanın kapısının bulunduğu bölüme çarparak içeri girdi.
Lokantadaki müşteriler ve çalışanlar son anda kaçarak canlarını kurtardı. Bir süre şoku atlatamayan müşteriler ölümden döndüklerini söyledi.
Lokantada ve TIR’da hasar oluştu.