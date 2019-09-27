Freni boşalan kamyon evin salonuna girdi; uyuyan ev sahibi deprem oldu sanarak dışarı fırladı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, freni boşalan kamyon evin duvarına çarparak durabildi. Duvarı yıkılan Erkan Çakmakçı (32), deprem olduğunu sanarak kendini evden dışarı attı.
G.K. yönetimindeki kamyonun Yeni Siteler Mahallesi’ndeki bir mağazaya yük bıraktığı sırada freni boşaldı. Yokuş aşağıya giden kamyonun sürücüsü kendini panikle dışarı attı. Kamyon, yolun altındaki üç katlı binanın alt katındaki evin salon duvarına çarparak durabildi. Evin duvarı yıkıldı.
Kaza sırasında uyuyan ev sahibi Erkan Çakmakçı, deprem olduğunu sanarak panikle dışarı çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.