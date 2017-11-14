Freedom House raporu: ‘İnternet özgürlüğü’nde Türkiye’nin puanı düştü

İnternet özgürlüğünü değerlendiren ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, Türkiye’nin notunu 5 puan düşürerek 100 üzerinden 66 olarak belirledi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Haziran 2016-Mayıs 2017 tarihlerinin değerlendirildiği ‘İnternette Özgürlük 2017’ raporu duyuruldu.

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Raporda internet kullanıcılarının yüzde 87’sini oluşturan 65 ülkedeki internet özgürlüğünün durumu ele alındı.

Ülkelerden 32’sinde internetin kısıtlandığı belirtilen rapora göre Çin, Suriye ve Etiyopya, en kötü nota sahip ülkeler. Türkiye’ye 66 puan verildi. Bu da 61 puan alınan önceki rapora göre 5 puanlık düşüş anlamına geliyor.

Raporda, telekomünikasyon ağının ve sosyal medyaya erişimin sıklıkla askıya alınması nedeniyle internet özgürlüğünün ciddi bir şekilde gerilediği belirtiliyor.

Raporda internet kısıtlamasına en büyük örnek, doğu ve güneydoğuda onlarca kayyım ataması yapıldığı günde internetin yavaşlatılarak 12 milyon kişinin internete erişiminin kısıtlanması gösterildi.

Ayrıca terör saldırıları sonrası Twitter, Facebook ve YouTube’a erşimin aksatılmasıyla Wikipedia platformunun tamamen yasaklanması da raporda yerini aldı.

Raporda, ‘muhalefetle uğraşması’ için Twitter’da 6 bin kişinin görevlendirildiği iddiası yer aldı.