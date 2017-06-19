‘Freddie Mercury’nin askerleriyiz’: Beşiktaş belediyesi binasına gökkuşağı bayrağı astı

Beşiktaş belediyesi, bugün başlayan ve 25 Haziran’da sona erecek İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası için binasına gökkuşağı bayrağı astı.

Belediye, fotoğrafı, efsanevi Britanyalı rock grubu Queen’in vokali Freddie Mercury’ye selam göndererek paylaştı.

‘Onur Haftası’ nedir?

‘Onur Haftası’ 1993 yılında ilk düzenlendiğinde valilik engeline takılarak yasaklanmış, etkinliklere ve Onur Yürüyüşü’ne izin verilmemiş ve aktivistler gözaltına alınmıştı. İstanbul’daki ilk ‘Onur Yürüyüşü’ 2003’te, Onur Haftası gerçekleştirilmeye başladıktan tam on yıl sonra yapıldı. O yıl ancak 20-30 kişiyle yapılan bu ilk yürüyüş, her yıl katlanarak büyüdü.

2013 yılında İstiklal’deki yürüyüşe 100 bin kişinin katıldığı ifade ediliyor.

2015 ve 2016 yılında ise ‘Onur Yürüyüşleri’ beklenmedik şekilde polis tarafından engellendi. Ancak LGBTİ+ hareketi, 14. Onur Yürüyüşü’nde önce tüm İstiklal’e, ardından da İstanbul’un birçok yerine ‘dağılmayı’ başardı.