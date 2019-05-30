Franz Ferdinand hayranlarına müjde: İskoç grup 19 Haziran’da İstanbul’da

‘Take Me Out’, ‘Do You Want To‘ ve ‘No You Girls’ gibi hitlerin yer aldığı, rock ve dans müziğini harmanladıkları albümlerini dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiye ulaştıran İskoç grup Franz Ferdinand, 19 Haziran’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde konser verecek.
%100 Music’in katkılarıyla İstanbul’daki hayranlarıyla buluşacak olan grubu tanımayan ya da daha yakından tanımak isteyenler için dikkat çekici yanlarını sıraladık:
- Grubun solisti Alex Paul Kapranos, Franz Ferdinand ile dünya çapında üne sahip olmadan önce kaynakçı ve aşçı olarak çalıştı.
- Annesinin Beatles Grubu’nun kurucularından olan ve solo kariyerini sürdüren Paul McCartney’e sevgisi nedeniyle ikinci adı Paul.
- Franz Ferdinand, kliplerinde ve albüm kapaklarında Rus avantgarde’ı ve Dadaizm akımlarından esinlendi.
- ‘Take Me Out’ şarkısının videosunun ilham kaynağı sanatçı Max Ernst’in ‘Une Semaine de Bonte’ adlı çizgi romanı.
- Kapranos, kara mayınlarına karşı kampanya yürüten bir kurum için Kosova’yı uçtan uca Land Rover ile dolaştı.
- Grup, turneleri sırasında sıkılmamak için kitap kulübü kurdu.
- Şarkıları elektronik müziğin devleri Daft Punk, Hot Chip ve Erol Alkan tarafından remixlendi.
- İsmini ‘Arşidük Ferdinand’ adlı bir yarış atından alan grup daha sonra 1’inci Dünya Savaşı’nın başlangıcında katalizör olan Arşidük Franz Ferdinand’ı da araştırdı. Kapranos: “O da inanılmaz bir figürdü. Hayatı ya da en azından sonu, dünyanın dönüşümünün katalizörüydü ve müziğimizin olmasını istediğimiz şey buydu. Yine de isim meselesini aşırı entelektüelleştirmek istemem. Sadece kulağa hoş gelmesi yeterliydi, tıpkı müzik gibi” dedi. Grubun bir diğer üyesi Paul Thompson ise “Popüler olursak, Franz Ferdinand kelimelerinin, insanlara tarihsel figür yerine grup hakkında düşünmelerini sağlayabilecek olması ihtimalini sevdim” dedi.
- 9. ‘Take Me Out’un B-Yüzü’nde yer alan, ‘All For You, Sophia’ Arşidük ile ilgili.