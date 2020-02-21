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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan İdlib’de insani krize karşı eylem çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi yaparak İdlib’deki insani krizin giderilmesi için somut eylem çağrısında bulundu.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib’deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten [Erdoğan]… insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurgulamıştır” dendi.

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Erdoğan görüşmede Libya’nın istikrara kavuşması için ‘tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması’ gerektiğini de dile getirdi.

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