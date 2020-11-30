Fransız parlamentosu, polisi filme alma hakkını kısıtlayan yasa tasarısını geri çekti

Fransız parlamentosu başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iktidar partisinden milletvekili, parlamentonun, polis memurlarını görev halindeyken filme alma hakkını kısıtlayacak tepki çeken tasarıyı geri çektiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Yasa tasarısı, basın özgürlüğü ve sivil haklar savunucularının çağrısı ile ülke çapında protestolara yol açmıştı. Polis tarafından öldürülenlerin aileleri ve arkadaşları da dahil olmak üzere on binlerce kişi tasarıyı reddetmek için geçtiğimiz cumartesi günü Paris’te yürüyüş yapmıştı.

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France 24’ün haberine göre, iktidar partisi başkanı Christophe Castaner verdiği bir basın toplantısında, “Tasarı tamamen yeniden yazılacak ve yeni bir versiyon sunulacak” dedi.

Fransız aktivistler, önerilen bu yeni güvenlik yasasının, özellikle yoksul göçmen mahallelerindeki ‘polis vahşetini belgeleme çabalarını’ tehdit edeceğine, onları istismara karşı güçlü bir silahtan – polis faaliyetlerinin video aracılığı ile kaydedilmesinden – mahrum bırakacağından endişeleniyorlardı.

Yakın zamanda birkaç Fransız polis memuru tarafından fiziksel şiddete uğrayan müzik yapımcısı Michel Zecler, konuyla alakalı “Beni koruyan videolara sahip olacak kadar şanslıydım” dedi.

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İlk olarak Perşembe günü Fransız web sitesi Loopsider tarafından yayınlanan videolar, 14 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiş ve bu da polis eylemlerine karşı yaygın bir öfke ile sonuçlanmıştı.

Memurlardan ikisi haklarında soruşturma açılıp cezaevine girdi, diğer ikisi ise soruşturma altında kefaletle çıkarıldı.