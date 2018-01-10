Fransız oyuncu Deneuve: Erkekler cezalandırılıyor, baştan çıkarmaya çalışmak suç değil

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Fransız oyuncu Catherine Deneuve, kadınların uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada #MeToo etiketiyle paylaşmasının ‘aşırılığa’ varmaya başladığını söyledi.

Salma Hayek, Angelina Jolie, Cara Delevigne, Kate Winslet, Asia Argento, Lena Headey ve Gwyneth Paltrow gibi oyuncular, Weinstein’in kendilerine tacizde bulunduğunu açıklamıştı.

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Ünlü isimlerin uğradıklarını açıklamalarının ardından kadınlar tacizin ne kadar yaygın olduğunu belirtmek için sosyal medyada #MeToo (#BenDe) etiketiyle kampanya başlatmıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Deneuve ile birlikte 100 tanınmış Fransız kadın tarafından imzalanan mektup Le Monde gazetesinde yayınlandı.

Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Tecavüz bir suçtur ancak birini ısrarla ya da sakarlıkla baştan çıkarmaya çalışmak suç değildir. Güçlerini istismar eden bazı erkeklerin bu hareketine karşı kamuoyu önünde konuşmak meşru ve gerekli olsa da şikayetler kontrolden çıkıyor. Özetle erkekler cezalandırılıyor, yaptığı sadece birinin dizine dokunmak ya da bir öpücük almak olsa da işlerinden oluyor. Kadınlar olarak, güç istismarını kınamanın ötesine geçerek, erkek ve cinsellik nefretine ulaşan bu tür bir feminizmin içinde kendimizi görmüyoruz.”

Mektuba imza atan isimler ‘cadı avının cinsel özgürlüğü tehlikeye atabileceğini’ öne sürerek, başlatılan sosyal medya kampanyalarını da ‘tasfiye dalgası’ yaratmakla eleştirdi.

İmzacı kadınlar dünyada ‘yeni bir aşırılığın’ yayılmaya başladığını da öne sürdü.

Mektuba imza atan 100 kadın, bu durumun, kadınların güçsüz ve kurban olduğu yönünde bir algı yarattığını da söyledi.