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Yaramazlara biraz batar!

Fransız modacıdan lavanta tarlasında defile

Fransız moda evi Jacquemus, 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonunu tanıttı. Ancak, koleksiyonda yer alan kıyafetlerden çok defile için seçilen mekan ilgi çekti: Provence bölgesinde bir lavanta tarlası.

Fotoğraf: Daily Mail

Moda evinin sahibi Simon Porte Jacquemus, modanın başkenti Paris yerine lavanta tarlasında, lavanta sıraları arasındaki boşluğa konulan ‘pembe halıda’ yürüttü mankenlerini. ABD’li manken ve oyuncu Emily Ratajkowski’nin de aralarında olduğu mankenler, 10’uncu yılını kutlayan markanın koleksiyonunu açık havada, lavanta kokuları arasında tanıtmanı zevkini tattı.

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Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve Britanyalı şarkıcı Dua Lipa’nın kıyafetlerini tercih ettiği moda evinin kurucusu ve kreatif direkötrü Simon Porte Jacquemus, defilenin düzenlendiği yere bir saat mesafede doğup büyüdüğünü belirtti.

29 yaşındaki modacı, “Paris dışından isimlerin de modada başarılı olabileceğini ve farklı defile mekanlarının olabileceğini vurgulamak istiyorum” dedi.

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