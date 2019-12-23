Fransız modacı Ungaro hayatını kaybetti

ABD’nin eski first lady’si Jacqueline Kennedy’den pop yıldızı Katy Perry’ye dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce ünlü kadını giydiren Fransız tasarımcı Emanuel Ungaro 86 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

İtalya’dan Fransa’ya göç eden bir babanın oğlu Ungaro, 1960’larda temelini attığı moda evini 2005 yılında iş adamı Asım Abdullah’a satıp emekli oldu. Moda evinin kreatif direktörlüğüne kısa süreliğine ABD’li oyuncu Lindsay Lohan’ın getirilmesini eleştirdi.

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‘Terziliği’ babasından öğrenen Ungaro 1933’te Fransa’nın güneyinde Aix-en-Province’te dünyaya geldi. 20’li yaşlarında başkent Paris’e yerleşerek moda dünyasında adını duyurmaya başlayan Fransız tasarımcı canlı renkleri kullanmasıyla tanınan bir isimdi.

Haute couture’ün yanı sıra hazır giyim pazarı için de tasarım yapan Ungaro, bir röportajında, “Bir elbiseyi giymemeli onun içinde yaşamalı” demişti. Moda evi altın çağını 1980’lerde ve 1990’larda yaşamıştı.

Evli ve bir çocuk babası Ungaro, son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle gözlerden uzakta bir yaşam sürüyordu.