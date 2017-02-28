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Fransız keskin nişancı, Hollande’ın konuşması sırasında ‘yanlışlıkla’ iki kişiyi vurdu

 

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın konuşması sırasında keskin nişancı bir polis memuru, ‘yanlışlıkla’ iki kişiyi vurdu.

Independent’ın haberine göre Hollande, bugün ülkenin batısında yer alan Villognon’daki yeni hızlı tren güzergahının açılış törenindeydi.

Hollande konuşma yaparken silahının emniyeti tutukluk yapan keskin nişancı iki kişiyi ‘yanlışlıkla’ vurdu. Bacaklarından vurulanlardan birinin garson, diğerinin ise tren şirketi çalışanı olduğu bildirildi.

“Umarım ciddi bir şey yoktur” diyen Hollande konuşmasına devam etti.

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