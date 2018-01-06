Fransız kanalı paylaştı: Erdoğan’la söyleşide gazeteci sordu, danışman yanıtladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fransız kanalına verdiği bir söyleşide soruları nasıl yanıtlaması gerektiğinin danışmanlarınca söylendiği ortaya çıktı.

Fransa’ya giden Erdoğan’la, TF1 dış haberler şefi Michel Scott bir söyleşi yaptı. Scott, söyleşinin ayrıntılarını ve kamera arkasını LCI kanalına anlattı.

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LCI kanalında yayınlanan görüntülere göre Scott Erdoğan’a soru soruyor. Erdoğan’ın danışmanları ise bu sırada gazetecinin arkasından beyaz bir tahtaya yazdıkları cümleleri cumhurbaşkanına gösteriyor: “Adalet suçluyu cezalandırmayı gerektirir.”