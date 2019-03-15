Fransız jinekologlar haklarını aramak için ‘kürtaj grevi’ yapmakla tehdit etti

Fransız kadın doğum uzmanlarının dörtte birini temsil eden sendika, üyelerine ‘haklarını savunmak ve seslerini duyurmak için’ kürtaj yapmama çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Guardian’daki habere göre ‘Syngof’ adlı sendika, 1600 üyesine yolladığı mektupta tıbbi hatalar nedeniyle hüküm giyen arkadaşları için sigorta fonu bulunmamasına tepki olarak ”Kürtaj yapmayı durdurun” diye seslendi. Sendika, bu adımın sağlık bakanının kadın doğum uzmanlarıyla görüşmeye zorlamak için atıldığına vurgu yaptı.

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Sağlık bakanı Agnès Buzyn (üstte) ve kadın hakları savunucuları ise bu tehdidin kabullenilemez olduğunu vurgulayarak, ‘‘Bu kadınları rehin almak gibi bir şey” görüşünü savundu. Buzyn, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

”Hiç bir durumda kadınların böyle rehin alınması müzakereler için koz ya da medyada görünmek için kullanılmamalı,. Böyle bir tavır ülkemizdeki kürtaj hakkını hiçe saymak anlamına gelir.”

Bazı meslek örgütleri sendikanın ‘hak arama yöntemini’ etik dışı olarak nitelerken kadın erkek eşitliğinden sorumlu bakan Marlène Schiappa, ‘‘Bu kabul edilemez bir şantaj” dedi. Fransa’daki feminist örgüt Osez le Féminisme ise Twitter’da, ”Syngof kürtaj grevine gitmekle tehdit ediyor” paylaşımını yaptı.