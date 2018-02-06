Fransız gazetecinin cezaevi günleri: ‘Açlık grevi Türkiye’de işe yaramaz’ dediler

Fransız gazeteci Loup Bureau, Türkiye’de tutuklu bulunduğu 54 günden bahsederken neden açlık grevini bitirdiğini de anlattı.

Bureau, 26 Temmuz 2017’de Şırnak’taki Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isterken gözaltına alınmış, 1 Ağustos 2017’de tutuklanmıştı. Şırnak T Tipi Cezaevi’ne götürülen Fransız gazeteci ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’la suçlanmış, 15 Eylül 2017’de tahliyeyle birlikte sınırdışı edilmişti.

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‘Açlık grevinin faydası yok’

Euronews’in haberine göre 54 günlük tutukluluğunu Twitter’dan anlatan Bureau, serbest bırakılmadan hücredeki bazı eşyalarını alabildiğini, onlara baktıkça tutukluluğunu hatırlattığını ifade etti.

Fransız gazeteci, tutuklandıktan sonra ailesinden haber alamadığı için açlık grevine başladığını ancak avukatının tavsiyesi üzerine bırakmak zorunda kaldığını kaydetti.

Bureau, “Avukatım bana 2017 Türkiye’sinde açlık grevi yapmanın hiçbir faydası olmayacağını söyleyince, dört gün sonra bırakmak zorunda kaldım” dedi.

Kantini üç hafta sonra öğrenmiş

Hapishanede bir kantin bulunduğunu üç hafta sonra öğrendiğini ve gardiyanların kendisine bu konuda hiç bilgi vermediğini belirten Bureau, Türkçe bilmediği ve elinde sözlük bulunmadığından sadece birkaç ürünün Fransızca karşılığını öğrenebildiğini yazdı.

Bureau, ‘tek dostum’ dediği bir gardiyanın kendisiyle mesajlar paylaştığını, kendisine hapishanede geçirdiği günlerde çok yardımcı olduğunu söyledi.

Gazeteci, ‘başı belaya girmesin’ diye gardiyanın adını vermedi.

Bureau, Türkiye’den de çok destek mektubu aldığını, bunun ona ciddi bir manevi destek sağladığını dile getirerek gelen kelime ve cümleleri not ettiğini, anlamlarını yeni yeni öğrendiğini ifade etti.

Gazeteci bazı fotoğraflar da paylaştı: