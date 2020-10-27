Fransız dışişlerinden vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde yaşayan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın sitesindeki seyahat ve güvenlik duyuruları güncellenerek, Türkiye’nin de dahil olduğu bazı ülkeler için yeni uyarı yapıldı. Bu ülkelerde yaşayan Fransa vatandaşlarına ‘daha dikkatli olmaları’ çağrısında bulunuldu.

Reklam

Uyarılarda, Fransa’ya karşı son dönemdeki gösteriler ve Fransız mallarına yönelik boykot çağrıları etkili oldu.

Fransa’da Muhammed peygamberin resimlerinin gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘İslam’ın yeniden yapılandırılması’ gerektiğine dönük sözleri sonucu birçok ülkede Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un Müslümanlara karşı tavrını gerekçe göstererek Fransız ürünlerinin boykot edilmesini istemişti. Erdoğan ayrıca Macron’un zihinsel tedaviye ihtiyacı olduğunu söylemişti.