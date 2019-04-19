Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fransız din adamının önerisi: Notre Dame’ın yerine geçici ahşap katedral inşa edilsin

Fransız din adamı Patrick Chauvet, pazartesi akşamı çıkan yangında büyük hasar meydana gelen Notre Dame Katedrali’nin yerine geçici olarak ahşap bir katedral yapılmasını önerdi.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre ‘Monsenyör’ Chauvet, başkent Paris’in simge yapısı yeniden inşa edilene kadar aynı yere yapılacak ahşap katedralin ibadet ve turistik ziyaret için gidenlere ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Reklam

Böylece 850 yıllık katedralin kapılarının kapanmamış olacağının altını çizen Chauvet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Notre Dame’ı beş yıl içinde yeniden inşa edeceklerine dair sözüne gönderme yaparak şöyle devam etti: “Böyle önemli bir katedrali beş yıl süreyle kapayamayız. Neden geçici bir ibadethane inşa etmeyelim? Ahşap bir katedral güzel ve sembolik olur.”

Chauvet’nin bu fikrine Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun sıcak baktığı belirtildi.

Yangından sonraki 48 saat içinde Unesco Dünya Mirası listesinde katedralin yeniden inşası için toplanan para 1 milyar avroyu (yaklaşık 6.53 milyar lira) geçmiş, Fransız yetkililer dünyanın farklı ülkelerinden mimarları davet edeceklerini açıklamıştı.

Reklam

Notre Dame için 48 saat geçmeden 1 milyar avro toplandı

Çanlar Notre Dame için çaldı

Notre Dame yangını: İsa’nın dikenli tacı ve 9’uncu Louis’nin tüniği kurtarıldı

Macron, Notre Dame’ı yeniden inşa etme sözü verdi; iş dünyası kayıtsız kalmadı

Reuters kareleriyle: Notre-Dame Katedrali’nde yangın

SON HABERLER

Canan Kaftancıoğlu olayı ve çöpe giden analizler

Bu seçim başarısında İmamoğlu’nun çok kısa süre içinde seçmene benimsettiği siyasi tarzının kuşkusuz belirleyici bir rolü var. Bunun yanında, İmamoğlu’na bu yolu açan ve mazbatayı getiren ve herkesin üzerinde mutabık olduğu iki isim daha var: Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...