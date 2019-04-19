Fransız din adamının önerisi: Notre Dame’ın yerine geçici ahşap katedral inşa edilsin

Fransız din adamı Patrick Chauvet, pazartesi akşamı çıkan yangında büyük hasar meydana gelen Notre Dame Katedrali’nin yerine geçici olarak ahşap bir katedral yapılmasını önerdi.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre ‘Monsenyör’ Chauvet, başkent Paris’in simge yapısı yeniden inşa edilene kadar aynı yere yapılacak ahşap katedralin ibadet ve turistik ziyaret için gidenlere ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

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Böylece 850 yıllık katedralin kapılarının kapanmamış olacağının altını çizen Chauvet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Notre Dame’ı beş yıl içinde yeniden inşa edeceklerine dair sözüne gönderme yaparak şöyle devam etti: “Böyle önemli bir katedrali beş yıl süreyle kapayamayız. Neden geçici bir ibadethane inşa etmeyelim? Ahşap bir katedral güzel ve sembolik olur.”

Chauvet’nin bu fikrine Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun sıcak baktığı belirtildi.

Yangından sonraki 48 saat içinde Unesco Dünya Mirası listesinde katedralin yeniden inşası için toplanan para 1 milyar avroyu (yaklaşık 6.53 milyar lira) geçmiş, Fransız yetkililer dünyanın farklı ülkelerinden mimarları davet edeceklerini açıklamıştı.