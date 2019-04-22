Fransız deniz piyadeleri uçak gemisine ‘Notre Dame’ çizdi

Fransa Donanması bünyesindeki yüzlerce deniz piyadesi, geçen pazartesi akşamı çıkan yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali’nin resmini çizerek başkent Paris’in simge binasına verdikleri önemi ve yangın nedeniyle duydukları üzüntüyü ifade etti.

Fotoğraf: Twitter

Hint Okyanusu’nda konuşlanan Charles de Gaulle uçak gemisinde 850 yıllık yapı şeklinde dizilen yüzlerce deniz piyadesinin havadan çekilen fotoğrafı, donanmanın Twitter hesabından paylaşıldı. Donanmadan yapılan açıklamada, Unesco Dünya Mirası listesindeki katedrali bu şekilde anmanın ‘personelin fikri’ olduğunun altı çizildi.

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Yangından sonra katedralin yeniden inşası için 1 milyar avro bağış toplanmış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katedralin yeniden inşasının beş yıl içinde tamamlanacağını açıklamıştı.