Fransız biliminsanları: Köpekler epilepsi nöbetinin kokusunu alıyor

Fransa’daki Rennes Üniversitesi’nde görevli biliminsanları, köpeklerin epilepsi nöbetinin ‘kokusunu aldığını’ saptadı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

BBC’deki habere göre araştırmayı yapan bilim insanları, bu saptamanın epilepsi hastalarının nöbet geçireceği zamanı tahmin etmenin, dolayısıyla müdahaleyi kolaylaştırmanın önünü açacağını söyledi.

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Araştırma kapsamında beş köpek epilepsi nöbeti geçiren hastaların ter kokusu örneği koklatılarak eğitildi. Eğitim sonrasındaki testlerde üç köpek yüzde yüz başarılı olurken, iki köpek üçte iki oranında başarılı oldu.

Scientific Reports adlı bilim dergisinde yayınlanan makalede şu ifadeler yer aldı: “Sonuçlar epilepsi nöbeti öncesi ve sırasında salgılanan kokuyu tanımamız için önemli bir adım niteliğinde. Buradan yola çıkarak elektronik burunlar geliştirilebilir veya hastaların eğitimli köpeklerle yaşaması sağlanabilir.”

Polis teşkilatlarının da önemli yardımcılarından olan köpeklerin gelişmiş koku alma duyuları sayesinde sıtma, kanser, diyabet ve Parkinson gibi hastalıkların kokusunu tespit ettiği sonucuna varılan araştırmalar yapıldı. Epilepsi hastaları arasında da köpeğinden destek alanlar bulunuyor.

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Halk arasında sara olarak bilinen epilepsiye, elektrik sinyallerinin kısa süreyle aksaması sonucunda beynin normal aktivitesinin bozulması neden oluyor.