Fransız basını: Galatasaray Üniversitesi’nin Fransız öğretim üyelerine Türkçe şartı

Fransız basınında çıkan bir habere göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Galatasaray Üniversitesi’ndeki (GSÜ) Fransız öğretim üyelerine çalışma izni için B2 seviye Türkçe şartı getirdi.

Fotoğraf: gsu.edu.tr

1954 tarihli Fransa-Türkiye Kültürel İşbirliği Antlaşması’na dayanarak 1992’de kurulan GSÜ, Fransızca eğitim yapan bir devlet üniversitesi.

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Mediapart’tan Nicolas Cheviron’un haberine göre GSÜ rektörlüğü, YÖK’ün Türkçe dil yeterliliği şartını içeren kararını geçen yılın aralık ayında Fransız öğretim üyelerine iletti.

Şartı yerine getirmeyenler Türkiye’de yasadışı bulunma durumuna düşecek.

GSÜ’nün Fransız rektör yardımcısının, 23 Aralık 2020’de öğretim üyelerine gelişmeyi açıklayan bir e-posta gönderdiği belirtildi. Bu e-postada öğretmenlerden ‘soğukkanlılıklarını korumaları’ ve ‘daha karmaşık durumların oluşmaması için polis kontrollerinden kaçınmaları’ istendiği ifade edildi.

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Karardan etkilenecekler arasında yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de çalışan öğretim üyeleri bulunuyor.

Fransız rektör yardımcısının ‘kararın siyasi niteliğinin de açık olduğunu’ kaydettiği de belirtildi.

Fransa benzer kriter getirmişti

Habere göre, yeni şartlar, Fransa’daki ana dilde eğitim ve kültür öğretimiyle ilgili son reform paketine yanıt verir nitelikte. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu reformu ‘İslamcı ayrılıkçılığa karşı mücadelede çok değerli gördüğünü’ açıklamıştı.

Reform, göçmen kökenli çocukların ebeveynlerinin kültürleriyle olan ilişkisinin korunması için 1970’lerde kurulan Elco adı verilen bir programda yapıldı. Programda Türkiye’nin de dahil olduğu dokuz ülkeden Fransa’ya giden öğretmenler bulunuyor. Fransa Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, bu öğretmenlerin verdiği derslerden 12 bin ila 15 bin Türk kökenli öğrenci yararlanıyor.

Fransız hükümeti, bu ülkelerden gönderilen bazı öğretmenlerin cumhuriyetçi değerlerden uzaklaşmayı teşvik ettiği gerekçesiyle programda değişikliğe gitmeyi tercih etmişti. Buna göre, partner ülkelerden gelecek öğretmenler için asgari B2 seviye Fransızca dil yeterliliği de dahil olmak üzere yeni kabul kriterleri getirilmişti.