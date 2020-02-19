Fransız bakandan Rumlara Doğu Akdeniz desteği: Yanınızdayız

Fransa, Doğu Akdeniz’de yaşananlarla ilgili olarak Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde olduğunu ve Rumların Doğu Akdeniz’deki adımlarına destek verdiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Fransa Savunma Bakanı Florance Parly, adada Ruam muadili Savvas Angelidis ile görüştü. Görüşmede, Fransız donanmasının bölgedeki varlığını sürdürmesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikatlara başka ülkelerin de katılmasının sağlanması kararı alındığı belirtildi.

Reklam

Fransız bakan, Rumlarla askeri ilişkilerin güçlendirileceği mesajı verdi: “Kıbrıs [Cumhuriyeti], Fransız donanmasını sıklıkla limanlarında konuk ediyor. Buna çok müteşekkiriz. Charles De Gaulle uçak gemisinin operasyonlarına da etkin şekilde katılıyor. Doğu Akdeniz’de olup bitenler konusunda da dayanışmamızı dile getiriyoruz.”

Doğu Akdeniz meselesi

Son yıllarda Akdeniz’in doğusunda yeni petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesi üzerine bu coğrafyadaki ülkelerin deniz egemenlik alanlarının sınırları önem kazandı. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin İtalyan ve Fransız şirketlerine arama hakkı verdiği Kıbrıs’ın güneyinde petrol ve doğalgaz sondaj çalışması yürütüyor.

Türkiye, geçtiğimiz aylarda Libya hükümeti ile güvenlik işbirliği ve deniz yetki alanları alanlarını kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya ‘hukuksuz olduğu’ gerekçesiyle tepki gösteren Yunanistan ise Libya’nın Atina büyükelçisini sınır dışı etme kararı almıştı.

Reklam

Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunan AB ise hem sondaj çalışmalarına, hem de Libya ile yapılan anlaşmaya karşı çıkıyor.