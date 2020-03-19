Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayan ‘embesiller’ kendini kahraman sanıyor

Avrupa ülkelerinin Covid-19 salgınına karşı aldığı önlemler artmaya devam ederken, Fransa’da yetkililer karantina önlemlerini ihlal edenlere karşı ağır cezalar getirmeye hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Euronews’in haberine göre, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ‘corona’ salgınına karşı alınan önlemleri çiğneyenler için ’embesil’ ifadesini kullanırken, maske stoklayanları ise ‘aşağılık ve reziller’ olarak niteledi.

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‘Ailelerini tehlikeye atıyorlar’

Kurallara uymayanların kendini küçük kahramanlar gibi gördüğünü söyleyen Fransız bakan: “Onlar sadece aptal ve kendileri için de tehdit oluşturuyor. Tehlikenin farkında olmayan bu insanlar, aptallıklarıyla yakınlarını ve ailelerinin de tehlikeye atıyor.”

Maske çalanlara üç yıl hapis

İçişleri bakanı, maske stoklayanların en ağır cezaya çarptırılacaklarını söyledi.

Castaner şöyle dedi: “Maske çalanlar üç yıl hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırılacak. Eğer gece eczanelere girip zarar vererek soygun yapacaklarsa, bunun cezası beş yıl hapis ve 75 bin avro para cezasına kadar çıkabilecek.”

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Okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatıldığı Fransa’da, dün akşamki açıklamaya göre, vaka sayısı 9 bin 45’e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 243’e çıktı.