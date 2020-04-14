Fransız bakan: Ekonomide yüzde 8 daralma bekliyoruz

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkede tecritin uzatılmasının ardından, daha önce yüzde 6 olarak açıkladığı ekonomik daralma tahminini yüzde 8’e revize ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

67 milyonluk ülkede, 17 Mart’tan itibaren vatandaşlara acil ihtiyaçları dışında dışarı çıkmamaları söylendi. Normalde bugün bitmesi gereken tecrit, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından uzatılmıştı.

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Bütçe Bakanı Gerald Darmanin, France Info’ya yaptığı açıklamada uzatma kararının kamu maliyesine ek yük getireceğini, kamu sektörü bütçe açığının savaş sonrası rekorunu kırarak mili gelirin yüzde 9’una denk geldiğini belirtti. Bu oran geçen hafta yüzde 7.6 seviyesindeydi.

Hükümet yeni tip corona virüsü salgınından dolayı aldığı ekonomik tedbirler kapsamında 100 milyar avroluk bir paket açıklamıştı.

Le Mare, “Eğer daha fazlasını yapmamız gerekirse, yaparız” dedi.