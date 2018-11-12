Fransız bakan, ‘Bizde Kaşıkçı kaydı yok’ dedi: Erdoğan politik oyun oynuyor

Fransa, 2 Ekim’de İstanbul Suudi başkonsolosluğunda işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kendilerinde ses kaydı bulunmadığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen cumartesi günü Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye’nin elindeki ses kayıtlarının Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve Britanya’ya verildiğini söylemişti. Ancak söz konusu açıklama Fransa tarafından doğrulanmadı.
Reuters’in haberine göre bugün France 2 kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, kayıtların Fransa’ya verildiğine dair bir bilgisi olmadığını söyledi. Sunucunun “Bunun anlamı Erdoğan yalan mı söylüyor” yönündeki sorusuna ise bakan Le Drian, “Bunun anlamı Erdoğan’ın bu şartlarda oynayacak politik bir oyunu var” dedi.
ABD de yalanlamıştı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kaşıkçı vakasın görüşmek üzere 17 Ekim’de Türkiye’ye geldiğinde, ABD’li yayın kuruluşu ABC News, kendisine ses kaydının dinletildiğini öne sürmüş ancak ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili Pompeo’ya deşifre metni ya da video verilmediğini söylemişti.
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Kayıp gazeteci için Trump da konuştu: Endişeliyim
ABD’li senatör: Kaşıkçı iddiaları doğruysa Suudi Arabistan’a bedeli ağır olur
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Gözler Levent’te: Suudi konsolosluğunun önü haberci ve eylemciden geçilmiyor
Reuters duyurdu: Türkiye, Kaşıkçı’yı başkonsoloslukta aramak için izin istedi
Polisiye kulis: Kayıp gazeteciyle ilgili siyah camlı yeşil plakalı minibüs izleniyor
ABD’li senatör: Kayıp gazeteci öldürüldüyse, Suudi Arabistan’la ilişkimiz kopmalı
Türk-Arap Medyası Derneği başkanı: Gazeteci Kaşıkçı öldürüldü, teyit ettik
Suudi Arabistan’dan resmi yalanlama: Kaşıkçı öldürülmedi
Polisin değerlendirmesi: Gazeteci Cemal Kaşıkçı konsoloslukta öldürüldü
Emniyet ‘Bir daha çıkmadı’ demişti: Reuters konsoloslukta kayıp gazeteciyi bulamadı
2 Ekim’den beri ‘kayıp’: Suudi gazeteci için soruşturma başlatıldı
‘Kayıp gazeteci’de son durum: Suudi prens, başkonsolosluğun aranmasına izin verdi
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Türk yetkililer: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkcı başkonsoloslukta
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