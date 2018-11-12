Fransız bakan, ‘Bizde Kaşıkçı kaydı yok’ dedi: Erdoğan politik oyun oynuyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen cumartesi günü Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye’nin elindeki ses kayıtlarının Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve Britanya’ya verildiğini söylemişti. Ancak söz konusu açıklama Fransa tarafından doğrulanmadı.

Reuters’in haberine göre bugün France 2 kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, kayıtların Fransa’ya verildiğine dair bir bilgisi olmadığını söyledi. Sunucunun “Bunun anlamı Erdoğan yalan mı söylüyor” yönündeki sorusuna ise bakan Le Drian, “Bunun anlamı Erdoğan’ın bu şartlarda oynayacak politik bir oyunu var” dedi.

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ABD de yalanlamıştı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kaşıkçı vakasın görüşmek üzere 17 Ekim’de Türkiye’ye geldiğinde, ABD’li yayın kuruluşu ABC News, kendisine ses kaydının dinletildiğini öne sürmüş ancak ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili Pompeo’ya deşifre metni ya da video verilmediğini söylemişti.