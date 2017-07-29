Fransız aktör Depardieu’ya göre ABD’li senaristler ‘aptal’: Türkiye’den ilginç filmler çıkıyor

Fransız aktör Gérard Depardieu, ABD’li yönetmen ve senaristleri ‘aptal’ diye nitelerken, Türkiye’den ise ilginç filmler geldiğini söyledi.

İtalya’nin önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera’ya konuşan Depardieu, yaklaşan Venedik Film Festivali’yle ilgili bir soruya, “Venedik ve Berlin film festivalleri Cannes’tan daha çok katkı veriyor. Cannes, bir mücevherler vitrini ve moda podyumu haline dönüştü. Bir de oraya sürekli aynı yönetmenleri, senaristleri falan davet ediyorlar; Belçikalılar seni uyutuyor, ABD’li olanlar ise aptal. Ancak Türkiye ve Çin’den hâlâ ilginç filmler geliyor” diye yanıt verdi.

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Artık sinemanın marjinal bir sanat haline geldiğini dile getiren 68 yaşındaki aktör, “Aynen kimsenin artık okumadığı, bir dekorasyon olarak kütüphaneye konmuş bir roman gibi. Kimse artık sinemaya gitmiyor” dedi.