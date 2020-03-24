Fransız ajansı: Türklerin ‘corona’ya karşı gizli silahı kolonya

Türkiye’de corona virüsün yayılmasının ardından kolonya satışlarındaki yükseliş Fransız basının ilgisini çekti. Fransız Haber Ajansı (AFP) halkın corona virüsüne karşı aldığı kolonyalı önlemi ‘Türklerin gizili silahı kolonya’ başlığıyla yayımladı.

Fotoğraf: DHA

Halkın yüksek derecede alkol içeren geleneksel temizlik ürünü kolonyayla ellerini ve yüzlerini temiz tutmaya çalıştığını, böylece virüse yakalanma riskini önlediklerine inandıklarını yazan AFP, ilk vakanın duyurulmasının ardından mağazalarda kolonya kuyrukları oluşmaya başladığını anlattı.

Reklam

‘Kolonya iyi bir dezenfektan’

AFP, ‘Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’ Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Bülent Ertuğrul’un görüşüne yer verdi.

Ertuğrul şunları söyledi: “Eğer su ve sabun yoksa en az yüzde 60 oranında alkol içeren bir dezenfektan iş görebilir. Alkol iyi bir çözücüdür, viral zarfı yok eder. Bildiğimiz kadarıyla kolonya en az yüzde 70 alkol içeriyor. İşte bu nedenle corona virüse karşı iyi bir dezenfektan.”

Türkiye’de salgın nedeniyle 37 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 1529’a yükseldi.