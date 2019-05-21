Fransa’yı bölen ötanazi tartışması: Yaşam desteğine devam

Fransa’da, 2008’de geçirdiği motosiklet kazasından beri bitkisel hayatta olan Vincent Lambert için mahkeme tarafından verilen ‘pasif ötanazi’ hakkı temyiz mahkemesi tarafından iptal edildi.

Fotoğraf: www.abc.net.au/

BBC’deki habere göre doktorlarının dün gıda ve su vermeyi kestiği 42 yaşındaki Lambert’e bugün yeniden ‘yaşam desteği’ verilmeye başladı.

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Paris Temyiz Mahkemesi, dün akşam, alt mahkemenin verdiği, Lambert’in eşi ve doktorlarının onayladığı, anne-babasının ise karşı çıktığı pasif ötanazi kararını iptal etti. Bu, Lambert’in yıllardır olduğu gibi midesine takılan tüp aracılığıyla beslenmesine devam edileceği anlamına geliyor.

Fotoğraf: Le Monde

Böylece, Lambert’in “Bu bizim için büyük bir zafer” diyen anne-babası ve ülkede, “Yaşam hakkı bu şekilde engellenemez” diyerek sokağa dökülenler ‘kazanmış’ oldu. Anne Viviane Lambert, “Mahkemeyle gurur duyuyorum” dedi.

Aktif ötanazi, genellikle sağlık personeli olan birinin müdahalesiyle ölüm; pasif ötanazi ise hastanın yaşamını sürdürmesi için gerekli olan yaşam desteğinin kesilmesi anlamına geliyor.

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Psikiyatri kliniğinde hemşire olan, kaza sonrasında iki kolu ve bacağı felçli kalan ve bilinci kapanan, nadiren gözünü açabilen Lambert’in doktorları, “Artık bakımı durdurmalıyız” demiş, yasal olarak karar yetkisi bulunan eşi Rachel onay vermişti. Yeğeni ve altı kardeşi Rachel Lambert’le hemfikir olsa da koyu Katolik inancına sahip anne-baba Viviane ve Pierre Lambert ve iki kardeşi karşı çıkmış; hukuki mücadele başlamıştı.

Kamuoyu, durumdan haberdar olunca Lambert’in yaşam ya da ötanazi hakkı sadece ailesinin değil Fransa’nın tartışma konusu olmuştu. Karşı çıkanlar ve taraf olanlar eylemler düzenlemişti.

Pasif ötanaziye karşı çıkanlar, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımış, oradan da “Mahkemenin pasif ötanazi kararının uygulanması gerek” kararı çıkmıştı. Ancak Lambert’in babası yaşam desteği çekildiği takdirde oğlunu hastaneden kaçırmakla tehdit edince karar dün sabaha kadar uygulanamamıştı.

Lambert’in anne-babasının ‘müdahale etmesi’ için açık mektup yazdığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sessiz kalmayı tercih etmişti.