Fransa’ya özenen Trump, 4 Temmuz’u tanklı, jetli askeri geçitle kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl, ülkenin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını geçmiştekinden farklı bir hale, ‘askeri geçit’li törene dönüştürdü.

Fotoğraflar: Reuters

‘2020 seçimleri’ne yatırım yaptığı’ gerekçesiyle eleştirilen Trump’ın 2017’de Fransa ziyaretinde tanık olduğu, 14 Temmuz’daki askeri geçit düzenlenen Bastille Günü kutlamalarından etkilendiği belirtildi.

Reklam

Başkent Washington’daki kutlamalar polis, asker, şerif ve kovboyların atlarıyla katıldığı geçit töreniyle başladı. F-35 ve F-16’ların gövde gösterisi yaptığı geçit töreninde tanklar da kullanıldı.

Halk, ABD bayraklı tişört ve bayrağın renklerini taşıyan kıyafetleriyle Anayasa Bulvarı’nın iki tarafında toplanarak geçit törenini izledi. Trump’ın 2020 seçim kampanyasında kullandığı ‘ABD’yi Güçlü Kılalım’ sloganının yazılı olduğu şapka ve tişörtler satıldı.

Önceki başkanların aksine Lincoln Anıtı önünde halka seslenerek ABD tarihinde son 70 yılda bir ilke imza atan Trump, ABD Ordusu’ndaki cesur kadın ve erkekleri överek, “Bayrağımızı cesaretle savunan geçmişimizi, insanlarımızı, kahramanlarımızı kutluyoruz” dedi.

Reklam

VIP’te oturana bilet satıldı

Muhalifler, yağmur altındaki tanklı, jetli kutlamaların ‘bu boyutta olmasını’ israf yaptığı gerekçesiyle eleştirdi. Savunma Bakanlığı bütçe açıklamadı. Bazı kaynaklar ise Trump’ın istediği kutlamalar için 2.5 milyon dolar (14 milyon lira) harcandığını yazdı.

Kutlamalar halk için ücretsizdi ancak ‘ön sıralardaki VIP bölümünde oturan’ konuklara bilet satıldı.

Kutlamalar havai fişek gösterileriyle son buldu.