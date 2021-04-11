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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’ya göre AB Ankara’da tuzağa düşürüldü

Fransa, AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlarının Ankara ziyaretinde ‘tuzağa’ düşürüldüğünü öne sürdü.

Charles Michel ve Ursula von der Leyen ve 6 Nisan’da Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmişti.

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Üçlünün resmi görüşme için geçtiği odada yalnızca iki koltuk bulunuyordu. ‘Bey‘ler bu iki koltuğa yerleşince von der Leyen ayakta kalmıştı.

Şaşkınlıkla Erdoğan ve Michel’in koltuklara yerleşmesini izleyen Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı, bir şaşkınlık ifadesi mırıldanmasının ardından elini “Ne oluyor burada” anlamında yana doğru açmıştı.

Eşit statüde olduğu erkek AB Konseyi başkanı Erdoğan’la yan yana koltukta otururken von der Leyen uzaktaki bir kanepede tek başına oturmak zorunda kalmıştı.

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‘Türkiye’nin hakareti’

RTL Televizyonuna konuşan Fransa Avrupa Bakanı Clement Beaune, Türkiye cumhurbaşkanlığının, oturma düzeninde von der Leyen’i, Erdoğan ve Michel’le yan yana oturtmamasını ‘hakaret’ olarak niteledi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre “Türkiye kötü davrandı” ifadesini kullanan Fransız bakan, suçun ‘Avrupalılarda aranmaması gerektiğini’ belirtti.

Ankara, protokol krizinde dahli olmadığını belirterek meselenin ‘konsey ile komisyon arasındaki girift (karmaşık) yapıdan kaynaklandığını’ dile getirmişti.

Beaune ise, “Bu, kuran ve içine girenler açısından bir çeşit tuzaktı. Ben burada suçu, tuzağı kurana atarım” dedi.

Beaune, İtalya Başbakan Mario Dragi’nin koltuk krizi nedeniyle Erdoğan’a yönelik ‘diktatör’ sözüne atıfla şunları kaydetti: “Avrupalıları, Türklere karşı çok sağlam durmaya sevk etmesi gereken, demokrasiye saygısızlık ve otokrasiye kayıştan kaynaklanan gerçek bir sorun var.”

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