Fransa’nın ‘tatlı krizi’: Nutella indirime girince marketlerde kavga çıktı

Fransa’da Intermarché isimli süpermarketler zinciri, 4.4 avro olan Nutella kavanozunun fiyatı indirimle 1.40 avroya düşürünce marketlerde izdiham oldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, süpermarketlere akın eden alışverişçiler birbirleriyle kavga etmeye başlayınca birçok yerde polis devreye girmek durumunda kaldı.

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Fransız basınına konuşan bir kadın, “Hayvanlar gibi saldırdılar. Kadının birini saçından çektiler, yaşlı bir başka kadının kafasına kavanozla vurdular. Eli kanayan birilerini de gördüm” dedi.

Bir market çalışanı ise yaşanlanları “Müşterileri ayırmaya çalıştık ama bizi de itip kaktılar” sözleriyle anlattı.

Marketteki Nutella stoklarının 15 dakikada tükendiği belirtildi.

Fou malade pour du Nutella 😂😂 pic.twitter.com/Z05ATqZnJg — CASA DE PAPEL (@florent_lejosne) 25 Ocak 2018

Gün boyunca Fransa’nın farklı kentlerinden benzer haberler geldi, bazı kentlerde yaşananlar ‘sokak isyanı’ olarak nitelendi.

Ferrero şirketinden de Fransa’daki olaylarla ilgili açıklama geldi. Şirket, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti ve indirim kampanyası kararının süpermarket zinciri tarafından tek taraflı biçimde alındığını da vurguladı.