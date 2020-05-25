Fransa’nın ilk trans belediye başkanı seçildi: Marie Cau

Fransa’nın kuzeydoğusundaki Tilloy-lez-Marchiennes’in belediye başkanı seçiminde bir ilk yaşandı. 55 yaşındaki Marie Cau, ülkenin ilk trans birey belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: www.lavoixdunord.fr

Halk mart ayında, ‘Hep Beraber Karar Verelim’ listesinde yer alan isimleri belediye meclisine seçti. Listedeki isimlerden Cau, bugün, meclis üyeleri tarafından oybirliğiyle başkan seçildi.

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AFP’ye konuşan Cau, ‘aktivist’ olmadığını belediyeciliğe odaklanacağını vurgulayarak, “İnsanlar beni trans birey olduğum için değil programımı, seçim vaatlerimi beğendikleri için seçti” dedi.

Fransa’nın Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa Twitter hesabından Cau’yu kutladı.

Fransa Ulusal Trans Derneği kurucularından Stephanie Nicot ise Cau’nun seçilmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “Vatandaşlarımızın giderek daha ilerici olduklarını görüyoruz. Bireylerin cinsel kimliklerine bakmaksızın bireylerin değerlerine göre oy verdi.”

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Belçika sınırındaki Tilloy-lez-Marchiennes’te 600’e yakın kişi yaşıyor.