Fransa’nın gizli silah satışını ortaya çıkaran gazetecilere sorgu ve hapis tehdidi

Fransa’da yayınlanan Disclose sitesinin, Fransa’nın Yemen’de sivillere karşı kullanan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ağır silahlar sattığını gösteren gizli belgeleri yayınlaması üzerine gazeteciler, Fransa istihbaratı DGSI tarafından sorgulandı. Gazeteciler beş yıl hapis ve 75 bin avroya varan cezalarla karşı karşıya.

Araştırma haberlerine adanmış bir sivil toplum kuruluşunu temsil eden Disclose web sitesinin yayınladığı gizli belgeler, Yemen’de kullanılmak üzere büyük ölçüde Fransa, Britanya ve ABD yapımı ağır silahlar satıldığı ve Fransız politikacıların, bu konuda yalan söylediklerini ortaya çıkarmıştı.

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Nisan ayında Disclose web sitesi ile birlikte The Intercept, Mediapart, ARTE Info ve Konbini News adlı sitelerde de yayınlanan gizli belgeler, Fransa askeri istihbarat örgütü DRM tarafından 25 Eylül 2018’da yazılmış, 15 sayfalık bir rapordan ibaret.

The Intercept’in haberine göre, belgeleri yayınlayan gazeteciler, söz konusu raporun o tarihte Élysée Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a verilen yüksek düzeyde bir brifing için düzenlenmiş olduğunu belirtiyor.

Yayınlanan belgeler, yaklaşık 18 bin sivilin ölümüne veya yaralanmasına ve peşi sıra tetiklediği açlık ile yaklaşık 85 bin çocuğun ölümüne yol açan Yemen’deki Suudi Arabistan ve BAE saldırılarının, büyük ölçüde Fransa’nın da içinde bulunduğu Batılı ülkeler tarafından yollanan silahlarla yapılmış olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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Gazetecilere istihbarat sorgusu

Habere göre, Fransa hükümetinin kamuoyuna açıklanmasını istemediği belgelerin sitede yer almasından bir hafta sonra ise belgelerin yayınlanmasında sorumluluğu olan Radio France muhabiri Benoît Collombat ile Disclose kurucuları Geoffrey Livolsi ve Mathias Destal, Fransa istihbarat örgütü DGSI’nin (Fransa İç Güvenlik Genel Müdürlüğü) Paris’in kuzeybatı banliyölerinden Levallois-Perret’de bulunan genel karargâhına çağırıldı.

DGSI’nin yerin dört kat altındaki odalarında sorgulanan gazetecilerden, haber kaynakları ile Facebook ve Twitter hesaplarının şifreleri istendi. Sorulara cevap vermeyi ve istenenleri yerine getirmeyi reddeden gazeteciler, bunun yerine gazetecilik etikleri hakkında bilgi vererek, belgelerin halkın haber ve bilgi alma hakkı ile ilgili olduğu için yayınlandığını belirtti.

Yaklaşık bir saat boyunca sorgulanan gazeteciler, daha sonra serbest bırakıldı. Gazeteciler, istihbarat binasında kendilerine Fransa Parlamentosu’nun 2009’da kabul ettiği ve ‘ulusal savunma sırları’nın ihlal edilmesini yasaklayan bir yasanın hatırlatıldığını belirtti.

Söz konusu yasaya göre gazeteciler, beşer yıl hapis ve 75 biner avro (yaklaşık 505 bin 670 TL) para cezaları ile karşı karşıya kalabilir.

Gazetecilerin avukatı Virginie Marquet, müvekkillerinin hapis cezası almamasını umduğunu belirtirken, hükümetten gelen sinyallerin de bu konuda bir cezalandırma kampanyasına girişecekleri yönünde olduğuna da işaret etti.

Nitekim Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, bir konuşmasında, ‘Disclose’un bütün yasaları ihlal ettiğini’ öne sürerek, “Gizli belgeleri açığa çıkartan, cezasını çeker” dedi.

Disclose’un yayınladığı gizli belgelerin Fransızca orijinalleri ise şöyle:

Disclose web sitesinin ‘Yemen Papers’ adını verdiği gizli silah satışına ilişkin belgelerle ilgili yayınına ise halen şu linkten ulaşılabiliyor.