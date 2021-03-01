Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy’ye yolsuzluktan üç yıl hapis cezası

Eski Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı davada üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

2007-2012 yıllarında görev yapan 66 yaşındaki siyasetçinin cezasını evde çekeceği, temyiz başvurusu için 10 gün süresi olduğu belirtildi.

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Paris Ceza Mahkemesi, aynı davada yargılanan Sarkozy’nin avukatı Thierre Herzog ve hakim Gilbert Azibert’e de üç yıl hapis cezası verdi. Herzog ayrıca beş yıl boyunca avukatlıktan menedildi.

Sarkozy, hakim Azibert’e, ‘L’Oreal skandalı’ olarak da bilinen, kampanya finansmanıyla ilgili soruşturma hakkında ‘içerden bilgi’ vermesi karşılığında, Monako’da daha yüksek rütbeli iş önerdiği gerekçesiyle ceza aldı.

Sarkozy’nin, 2007’deki seçim kampanyasında kozmetik firması L’Oreal’in varisi Liliane Bettencourt’tan yasa dışı fon aldığı iddia edilmişti.

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Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı. Sarkozy’nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L’Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.

Sarkozy hakkında, seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı maddi destek aldığı iddiasıyla açılan davanın yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Fransa’nın eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac da Paris belediye başkanıyken yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmış, ceza ertelenmişti.