Fransa’nın bugünkü ‘corona’ bilançosu: Ölenlerin sayısı 89 artarak 274’e çıktı

Fransa’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 89 kişi artarak 274’e ulaştı.
Vaka sayısı ise 9 bin 134’e çıktı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 17 Mart’tan itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağını açıklamış, devlet kredileri garanti etmek için olağanüstü bir mekanizma kurarak 300 milyar avroluk fon oluşturmuştu.
Kuzey Makedonya’da salgın nedeniyle OHAL ilan edildi
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, salgın nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.
Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, salgın nedeniyle ülkeye ticari uçaklar dışında tüm uçuşların durdurulacağını açıkladı. Ülkedeki vaka sayısı 58.
İsrail, corona virüsü nedeniyle yabancıların ülkeye alınmayacağını duyurdu.