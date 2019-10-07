Fransa’dan Türkiye’ye: IŞİD karşıtı koalisyona aykırı hareket etme

Fransa, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden askerlerini geri çekme kararının ardından Türkiye’ye ‘IŞİD karşıtı koalisyonun çıkarlarına ters düşen adım atmama’ çağrısında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Suriye’nin kuzeyinde tutuklanan militanlar, yabancılar dahil olmak üzere suçlarının işlendiği yerde mahkemeye çıkarılmalı” dendi.
Avrupa ülkeleri, ABD’nin yakalanan IŞİD militanlarını geri alma çağrısına şimdiye kadar karşı çıkmıştı.
ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden güçlerini çekme kararı sonrası, Türkiye’nin bölgeye girmesiyle bölgede önceki yıllardaki operasyonlarda yakalanan binlerce IŞİD militanının sorumluluğunun Türkiye’ye devredilmesi bekleniyor.