Fransa’dan Türkiye’ye: IŞİD karşıtı koalisyona aykırı hareket etme

Eski bir araştırmacı gazeteci, verdiği kararların sonuçları çok fazla insanın hayatını etkilediğinden, bir karar mekanizması, karar verme sistemi oluşturmaya karar verdi. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs gibi devlere bile alacakları karmaşık kararlar konusunda danışmanlık yapan Cheryl Strauss Einhorn, bireylerle de kurumlarla da çalışıyor. Geliştirdiği AREA metodunu anlattığı iki kitabına da daha önce birlikte çalışma fırsatı bulduğu Britanya eski başbakanı Tony Blair önsöz yazmış.