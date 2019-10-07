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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’dan Türkiye’ye: IŞİD karşıtı koalisyona aykırı hareket etme

Fransa, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden askerlerini geri çekme kararının ardından Türkiye’ye ‘IŞİD karşıtı koalisyonun çıkarlarına ters düşen adım atmama’ çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Suriye’nin kuzeyinde tutuklanan militanlar, yabancılar dahil olmak üzere suçlarının işlendiği yerde mahkemeye çıkarılmalı” dendi.

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Avrupa ülkeleri, ABD’nin yakalanan IŞİD militanlarını geri alma çağrısına şimdiye kadar karşı çıkmıştı.

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden güçlerini çekme kararı sonrası, Türkiye’nin bölgeye girmesiyle bölgede önceki yıllardaki operasyonlarda yakalanan binlerce IŞİD militanının sorumluluğunun Türkiye’ye devredilmesi bekleniyor.

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Eski araştırmacı gazeteci ‘Kararlarımın sonuçları var’ dedi ve AREA’yı geliştirdi

Eski bir araştırmacı gazeteci, verdiği kararların sonuçları çok fazla insanın hayatını etkilediğinden, bir karar mekanizması, karar verme sistemi oluşturmaya karar verdi. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs gibi devlere bile alacakları karmaşık kararlar konusunda danışmanlık yapan Cheryl Strauss Einhorn, bireylerle de kurumlarla da çalışıyor. Geliştirdiği AREA metodunu anlattığı iki kitabına da daha önce birlikte çalışma fırsatı bulduğu Britanya eski başbakanı Tony Blair önsöz yazmış.

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