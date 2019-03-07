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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’dan teknoloji devlerine yüzde 3’lük vergi: Her yıl 3 milyar lira

Fransa aralarında Google, Amazon, Facebook gibi devlerin de yer aldığı 30 internet şirketinin Fransa’daki gelirlerine yüzde 3 vergi uygulayacak.

CNBC’de yer alan habere göre Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire yeni vergi düzenlemesinin ekonomiye her yıl 500 milyon avro (3 milyar lira) gelir sağlayacağını söyledi.

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Dünya çapındaki gelirleri 750 milyon avronun üzerindeki 30’a yakın internet şirketini hedef alan vergi tasarısının önümüzdeki aylarda Fransa parlamentosunda oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Söz konusu şirketlerin çoğu ABD merkezli. Şirketlerin bu vergiye tabii olması için toplam dijital hizmet gelirlerinin 25 milyon avroluk kısmının Fransa’da gerçekleşmesi gerekiyor.

ABD’li teknoloji devlerinin Fransa’da ödeyeceği vergi diğer AB ülkelerinde ve AB genelinde yeni vergi düzenlemelerinin yolunu açabilir.

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OECD de şu anda bir ‘küresel dijital vergi’ üzerinde çalışıyor fakat bu konuda 2020’den önce herhangi bir sonuç beklenmiyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, OECD’de bir anlaşmaya varıldığında ulusal vergi uygulamasının yürürlükten kaldırılacağını belirtti.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi dev şirketler gelirlerini, daha düşük vergi ödeyebildiği ülkelerde beyan ettiği için Avrupa’da uzun süredir – Türkiye’de de bir süredir – eleştiriliyor. Britanya, Almanya ve İspanya da ulusal dijital vergilendirme planı üzerinde çalışıyor.

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