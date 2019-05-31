Fransa’dan sonra Almanya da Suriye’de ‘güvenli bölge’ye askeri katkıya hazır

Alman Der Spiegel dergisi, Suriye’nin kuzeyinde ABD tarafından oluşturulması planlanan güvenli bölgeye Almanya’nın destek vereceğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, bölgeden askerlerini çekme kararını takiben, IŞİD’e karşı ABD’nin yanında mücadele veren Kürt grupları ‘hem Türkiye hem de Esad yönetiminden korumak için’ Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgesinde yaklaşık 30 kilometre genişliğinde bir tampon bölgenin oluşturulması gerektiğini açıklamıştı.

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DW Türkçe’nin aktardığına göre Washington ile Berlin arasında yürütülen ‘gizli görüşmeler’ sonucunda Alman hükümeti ‘güvenli bölgenin korunması için askeri katkıya hazır olduğunun sinyalini verdi.’

Haberde, bunun için Alman hükümetinin Washington’a Ürdün’de konuşlandırılmış askerlerin görev süresinin uzatılması önerisini sunduğuna işaret edildi.

Almanya, IŞİD ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyona Tornado keşif uçakları ve havada yakıt ikmali yapabilen uçakla destek veriyor. Suriye ve Irak’ta yürütülen operasyonlara verilen lojistik destek için Ürdün’de konuşlandırılan Alman birliğinin görev süresi 31 Ekim 2019’da sona eriyor.

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Habere göre eğer Alman parlamentosu bölgede görev yapan Alman askerlerinin görev süresinin uzaltılmasına onay verirse güvenli bölgede Alman hava kuvvetlerinin de destek sağlaması mümkün olabilecek.

Konunun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bugün başlayan Berlin ziyaretinde ele alınması bekleniyor.

Fransa da açıklamıştı

Fransa da ABD’nin asker çekme kararından sonra Suriye’ye askeri olarak müdahil olmaya devam edeceğini belirtmişti. Fransa sözcüsü YPG’nin çatı örgütü DSG dahil ABD’nin tüm ortaklarının ‘güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgileneceğini’ açıklamıştı.

Erdoğan Türkiye’nin kontrol etmesini istiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan söz konusu bölgenin müttefik güçlerin desteğiyle Türkiye tarafından kontrol edilmesi koşuluyla bu fikre sıcak baktığını ifade etmişti.

Son olarak, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye’nin bu talebine henüz olumlu yanıt verilmediğini açıklamıştı.

Jeffrey daha önce de Türkiye-Suriye sınırında YPG’den arındırılmış güvenli bir bölge oluşturmaya çalıştıklarını açıklarken “Suriye’de yeni bir Kandil Dağı görmek istemeyiz” demişti.