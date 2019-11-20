Fransa’dan alınan hava kontrol sistemi verimliliği artırmak yerine maliyeti katladı

Uçuş sürelerinin kısalması ve genel trafiğin artması amacıyla Fransa’dan satın alınan hava trafik sistemi ‘Point Merge’, İstanbul Havalimanı’nda hedeflenen verimi sağlayamadı. Günde 3 bin olarak hedeflenen hava trafiği 200’de kaldı, uçuşların süresi yarım saate kadar uzadı, yakıt masrafları katlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı (Fotoğraflar: DHA)

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, çoğu Asya ve Afrika’da, iki tanesi ise Seul ve Norveç’te bulunan küçük havaalanlarında denenen Point Merge sistemi, ilk defa İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen gibi büyük ve yoğun trafiği bulunan havalimanlarında uygulamaya geçirildi.

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En fazla THY etkilendi, sefer süreleri iki kat uzadı

Sistemin uygulamaya girmesinden itibaren havayollarının başta yakıt olmak üzere işletme maliyetleri yükseldi. Sorunlardan en başta Türkiye hava sahasını yüzde 65 oranında kullanan ve İstanbul Havalimanı’nı üs olarak kullanan Türk Hava Yolları (THY) etkilendi.

THY’nin Atatürk Havalimanı’nda 45 dakika süren Ankara uçuşları, İstanbul Havalimanı’nda 1 saat 35 dakikaya kadar çıktı. Sadece Ankara uçuşlarında değil, İstanbul havalimanı bağlantılı tüm iniş-kalkışlarda süre uzadı.

Verimsizliğin önüne geçmek ve zararları aşağı çekmek için çözüm bulmaya çalışan THY’nin, özellikle kalkışlarda sistemi kısmen esneterek daha kısa bir rota çizilmesi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi’yle (DHMİ) temasta olduğu da iddia ediliyor.

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İstanbul Havalimanı

Sistemin satın alınmasının ardından yaklaşık bir yıl süreyle DHMİ hava trafik kontrolörleri Fransa’da eğitim almıştı. Bu süreçte THY veya diğer havayolu şirketlerinden itiraz ya da değişiklik önerisi de gelmemişti.

Pilotlar ‘kestirme yol’ istemek durumunda kalıyor

Atatürk Havalimanı’na denizden yaklaşıp doğrudan inen pilotlar, sadece 16-17 kilometre ilerdeki İstanbul Havalimanı’na doğrudan iniş yapamadığı için telsiz üzerinden kuleyle iletişime geçerek ‘kestirme yol’ istemek durumunda kalıyor. Fakat trafik sistem tarafından doğru düzenlenemediği için bu seçenek pilotlar için mümkün olmuyor.

‘Bizi kobay seçtiler, geri dönüş yok’

Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, yeni hava trafik sistemi uygulamasına ve yaşanan problemlere ilişkin şöyle konuştu: “Böyle bir sistem alındıysa uçuş süresinin kısalması, uçuş güvenliğinin artması ve trafiğin artması beklenir. Böyle bir şey yok. O zaman bu kadar para neden harcandı. Her gün başta THY olmak üzere tüm havayolu şirketleri zarar ediyor. Bu Eurocontrol’ün pazarladığı bir proje. Bizi de kobay seçtiler. Anlaşıldı ki bize uygun değil. Ama maalesef geri dönüşü yok.”