Fransa’dan Google’a 1.1 milyon avro ceza

Fransa, ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Google’a 1.1 milyon avro (9.3 milyon lira) para cezası verdi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

AA’nın haberine göre ekonomi bakanlığı çatısı altındaki Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (DGCCRF), otellerin şikayeti üzerine 2019 ve 2020’de Google’ın 7 bin 500 otel hakkında verdiği bilgilerin kontrol edildiğini duyurdu.

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Ülkedeki otellerin yıldız sıralamasında tüketicilerin yanıltıldığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Google İrlanda ve Google Fransa’nın bu durumu düzelttiği belirtildi.

Google İrlanda ve Google Fransa’nın, Paris savcısının onayıyla kesilen 1.1 milyon avroluk cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

