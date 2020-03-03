Fransa’dan gelen Türk yolcu, Milas’ta ‘corona’ şüphesiyle gözlem altına alındı

Fransa’dan Milas-Bodrum Havalimanı’na gelen Türk vatandaşı ‘corona’ şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Fransa’da yaşayan İrfan D.’nin dün gece geldiği Muğla’daki Milas-Bodrum Havalimanı’ndaki sağlık kontrolünde yüksek ateşi olduğu tespit edildi.
Yolcu corona virüsü şüphesiyle sağlık ekiplerince özel önlemlerle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve özel bölümde gözlem altına alındı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 48’e, vaka sayısı ise 89 bin 74’e yükseldi.