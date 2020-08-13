Fransa’dan Doğu Akdeniz’e fırkateyn

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kur iki sene önce de bu seviyelerdeydi, düştü. Kur yedilerden altılardan beşlere indi. Tekrar çıktı. Tekrar indi. İner çıkar. Türkiye tüm bu dalgalanmaları yönetebiliyor. Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmadığı. Şimdi Türk Lirası çok daha rekabetçi” dedi. Türkiye’nin dünyanın en devrimci ülkesi olduğunu söyledi.