Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fransa’dan Doğu Akdeniz’e fırkateyn

Fransa Savunma Bakanlığı, ülkenin Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artırma planı kapsamında iki ‘Rafale’ savaş uçağı ile ve deniz fırkateyni ‘La Fayette’i bölgeye göndereceğini açıkladı.

Fotoğraf: Fransa Savunma Bakanlığı

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusunda çakışan hak iddiaları nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki durumu gözlemlemek ve ‘uluslararası hukuğu gözetme kararlılığını göstermek’ için Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını geçici olarak artıracağını açıklamıştı.

Türkiye, bu ay Yunanistan’ın Girit adası ile Kıbrıs arasında bir yerde doğal gaz arama ve sondaj ruhsatları çıkarmayı planladığını açıklarken, sismik araştırma gemisi Oruç Reis Doğu Akdeniz’de belirlenen bölgeye gelerek, burada 23 Ağustos’a kadar orada faaliyet gösterecek.

Sorunu çözmek üzere Yunanistan’ın acil toplantıya çağırdığı AB dışişleri bakanları cuma günü telekonferans yöntemiyle olağanüstü toplanacak.

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Macron: Doğu Akdeniz’de askeri varlığımızı güçlendireceğiz

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Doğu Akdeniz’de karşılıklı suçlamaların sonu yok

Türkiye, ‘adaların kıta sahanlıkları; dolayısıyla Münhasır Ekonomi Bölge (MEB) alanları hakkına sahip olmadığında’ ısrar ederken; Yunanistan ‘her bir adanın kendi kıta sahanlıkları; dolayısıyla MEB alanları hakkına sahip olduğunda’ ısrar ediyor.

Okullar 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim-Öğretim sezonunun 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle açılacağını, 21 Eylül’de ise yüz yüze eğitime seyreltili olarak geçileceğini açıkladı.

Albayrak: Şimdi Türk Lirası çok daha rekabetçi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kur iki sene önce de bu seviyelerdeydi, düştü. Kur yedilerden altılardan beşlere indi. Tekrar çıktı. Tekrar indi. İner çıkar. Türkiye tüm bu dalgalanmaları yönetebiliyor. Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmadığı. Şimdi Türk Lirası çok daha rekabetçi” dedi. Türkiye’nin dünyanın en devrimci ülkesi olduğunu söyledi.

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