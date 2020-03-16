Fransa’dan Apple’a 1.1 milyar avroluk ceza

Fransa, ABD’li teknoloji devi Apple’a ülkedeki bağımsız satıcıları engelleyen tedarikçi firmalarla yaptığı anlaşmalarla rekabet kurallarını ihlal ettiği için 1.1 milyar avro (7.15 milyar TL) ceza kesti.

Fotoğraf: Reuters

CNBC’nin haberine gör, Apple’ın 2012 yılında Tech Date ve Ingram’la yaptığı anlaşma eBizcuss tarafınan yargıya taşınmıştı. Söz konusu dava, iPhone’lar hariç tüm Apple ürünleri için geçerliydi.

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Tech Date ve Ingram da ‘indirimlerin önüne geçilmesine aracı oldukları’ için sırasıyla 76.1 milyon avro (544 milyon TL) ve 63 milyon avro (450 milyon TL) para cezalarına çarptırıldı.

Rekabeti artırmama konusunda anlaştılar

Apple’ın söz konusu iki toptancıyla anlaşarak rekabeti engellediğini belirten Fransa Rekabet Kurumu Başkanı Isabelle de Silva, ‘‘Bu sayede ülkedeki Apple ürünlerinin toptan satışı konusunda kendi aralarında güvenli bir ortam oluşturdular’’ diye konuştu.

‘Karara itiraz etmeye hazırlanıyoruz’

CNBC’nin sorularını yanıtlayan Apple sözcüsü ise şunları söyledi: ‘‘Karar, moral bozucu. 10 yıldan uzun bir zaman önce yapılmış anlaşmayla ilgili böylesi bir karar vermek, Fransa’daki tüm şirketleri kaosa sürükleyecek bir emsal olacak. Bu karara şiddetle karşı çıkıyor ve itiraz etmeye hazırlanıyoruz.’’

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Kararın ardından Apple’ın hisse senetleri yüzde 13′ten fazla düştü.